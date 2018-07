Joss Whedon regresará a la televisión con serie para HBO

El director y guionista estadounidense Joss Whedon, responsable de la famosa serie "Buffy the Vampire Slayer", regresará a la pequeña pantalla con la producción "The Nevers" para HBO, informó este viernes la cadena de pago en un comunicado de prensa.

Esta serie de ciencia-ficción, ambientada en la época victoriana, se centrará en un grupo de mujeres con habilidades extraordinarias que se enfrentan a "enemigos implacables" y que tienen una misión "que podría cambiar el mundo".

Whedon figurará como showrunner (máximo responsable de una serie), director, guionista y productor ejecutivo.

"Honestamente, no podría estar más emocionado. 'The Nevers' es quizás la narración más ambiciosa que he creado y no puedo imaginar un hogar mejor para ella que HBO", dijo Whedon.

"Nos sentimos honrados de que Joss eligiera HBO como el lugar en el que construir su ambicioso nuevo mundo y estamos emocionados por comenzar", apuntó, por su parte, el presidente de programación de HBO, Casey Bloys.

La carrera de Whedon en la televisión incluye las series "Buffy the Vampire Slayer", "Firefly" o "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.".

Como director para la gran pantalla ha destacado por las películas "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel.

Su último trabajo detrás de las cámaras consistió en concluir el rodaje de "Justice League" (2017), después de que su director, Zack Snyder, renunciara al puesto tras el suicidio de su hija Autumn.

Además, Whedon recibió una nominación al Óscar por ser uno de los guionistas de la cinta animada "Toy Story" (1995).