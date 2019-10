Lauren Cohan regresa a "The Walking Dead" como protagonista

Este sábado en Nueva York se confirmó el regreso de Lauren Cohan como parte del elenco estelar de "The Walking Dead" luego de abandonar la serie en 2018.

Junto con la confirmación de la renovación para la temporada 11, AMC presentó en la Comic Con de Nueva York el regreso de Cohan, quien apareció en el panel de la serie con una máscara antes de unirse al resto del elenco.

El personaje de "Maggie" fue visto por última vez en la temporada 9, emitida en 2018, antes del salto temporal de seis años.

La temporada 10 se estrena este domingo 6 de octubre. El primer capítulo se emite a las 21:30 hs. en FOX Premium Series.

The moment @LaurenCohan announced she was returning to #TheWalkingDead 😱 #NYCC2019 #SkyboundNYCC pic.twitter.com/mMTND7ykFx