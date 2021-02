Marvel confirma que "WandaVision" no tendrá segunda temporada

Con solo un par de capítulos por delante, la comentada serie "WandaVision" vive sus últimos en momentos en pantalla luego de que el Presidente de Marvel, Kevin Feige, descartara una segunda temporada.

En un panel virtual de TCA (Asociación de Críticos de Televisión), Feige aseguró que no hay planes para nuevos capítulos de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

El también productor afirmó que algunas series tendrán una segunda o tercera temporada, mientras que otras pasarán a una película.

"He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un 'No' definitivo a cualquier cosa sobre una segunda temporada de 'WandaVision'", dijo Feige.

"'Lizzy' Olsen pasará de 'WandaVision' a la película de Doctor Strange", enfatizó Feige, en referencia a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la próxima cinta que está terminando su rodaje y que se estrenará en marzo de 2022.