Memorial de Auschwitz criticó nueva serie "Hunters"

La nueva serie de Amazon Prime, "Hunters", ha sido criticada por el Memorial de Auschwitz por ser históricamente inexacta, particularmente al crear juegos macabros que tienen lugar en campos de concentración.

La cuenta de Twitter del monumento mostró su malestar por una escena violenta de la serie que muestra un juego de ajedrez humano, en la que un maestro de ajedrez judío es obligado a jugar una partida donde las piezas están representadas por otros prisioneros. Una persona es asesinada cada vez que el jugador de ajedrez pierde una pieza.

"Auschwitz estaba lleno de horribles dolores y sufrimientos documentados en los relatos de los sobrevivientes. Inventar un juego falso de ajedrez humano para 'Hunters' no es solo una tontería y una caricatura peligrosa. También da la bienvenida a futuros negadores. Honramos a las víctimas al preservar la exactitud de los hechos", escribió el memorial.

El creador de la serie, David Weil, respondió a las críticas en un comunicado, explicando que "las representaciones simbólicas brindan a las personas acceso a una realidad emocional y simbólica que nos permite comprender mejor las experiencias".

