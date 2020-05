Miniserie de Mark Ruffalo en doble papel se estrena este domingo en HBO

Basada en la novela del mismo nombre, "I Know This Much Is True" se estrena este domingo 10 en HBO con la actuación en doble papel de Mark Ruffalo.

A cargo del escritor y director Derek Cianfrance, esta nueva miniserie sigue la vida de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey (Ruffalo), en una historia épica de traición, sacrificio y perdón.

La miniserie muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad, a principios de la década de los 90, y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos.

El primer capítulo se estrena en HBO el domingo 10 a las 22:00 horas.