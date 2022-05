Música de Kate Bush aumentó un 153 por ciento tras "Stranger Things"

Las reproducciones de "Running Up That Hill" de Kate Bush aumentaron en un 153 por ciento después de que la canción apareciera en la reciente temporada de "Stranger Things".

El primer volumen de la cuarta temporada llegó a Netflix el pasado viernes 27 y la canción de la inglesa aparece en el primer episodio y luego en los siguientes en momentos clave que involucran al personaje "Max Mayfield", interpretado por Sadie Sink.

Hasta el viernes, "Wuthering Heights" era la canción más popular de Bush en Spotify, pero ahora fue superada por "Running Up That Hill", canción lanzada originalmente en 1985 como parte del quinto álbum de la artista, "Hounds of Love".