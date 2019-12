Netflix confirma estreno de serie basada en novela de cómics del chileno Gabriel Rodríguez

"Locke & Key" en Netflix es la esperada adaptación televisiva de la serie de cómics más vendida por Joe Hill y el chileno Gabriel Rodríguez para los cómics de IDW, que anunció su estrenó en la plataforma.

La producción debutará el 7 de febrero en el servicio de streaming protagonizada por Darby Stanchfield ("Scandal"), Jackson Robert Scott ("IT" e "IT 2"), Connor Jessup ("American Crime"), Emilia Jones ("Horrible Histories"), Bill Heck ("The Ballad of Buster Scruggs"), Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck y Coby Bird.

La serie "Locke & Key" tendrá 10 episodios.