Netflix editó escena crucial de "13 Reasons Why"

La primera temporada de "13 Reasons Why", estrenada en 2017, sigue a una adolescente que se suicida y deja 13 cintas de cassette explicando su decisión, causando cierta controversia e impacto. Dos años después, la plataforma tomó la decisión de eliminar la escena de la muerte.

Antes del episodio final de la primera temporada (donde se exhibe el suicidio del personaje Hannah), Netflix mostraba el mensaje: "El siguiente episodio contiene escenas que algunos espectadores pueden encontrar inquietantes y / o pueden no ser adecuadas para audiencias más jóvenes, incluidas representaciones gráficas de violencia y suicidio. Se recomienda la discreción del espectador".

Más de dos años después de su estreno, Netflix ha anunciado que la escena ha sido alterada para excluir el momento en que Hannah se corta las muñecas.

"Hemos escuchado a muchos jóvenes que '13 Reasons Why' los alentó a iniciar conversaciones sobre temas difíciles como la depresión y el suicidio y obtener ayuda, a menudo por primera vez", dijo Netflix en un comunicado.

"Mientras nos preparamos para el lanzamiento de la temporada 3 a finales de este verano, hemos sido conscientes del debate en curso alrededor de la serie", sigue el texto, "así que con el asesoramiento de expertos médicos, incluida la Dra. Christine Moutier, Directora Médica de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, hemos decidido con el creador Brian Yorkey y los productores editar la escena en la que Hannah se quita la vida".

