Netflix resucitará la serie "Lucifer"

La plataforma de contenidos digitales Netflix rescató la serie "Lucifer" tras haber sido cancelada en marzo por la cadena Fox, informó este viernes el blog especializado Deadline.

La serie, protagonizada por Tom Ellis, disfrutó en los últimos días de un gran empuje por parte del público en las redes sociales a través de la etiqueta #SaveLucifer (salven a Lucifer), y finalmente su cuarta temporada verá la luz a través de la empresa con sede en Los Gatos (California).

Alentada por ese fuerte apoyo, la productora de la serie, Warner Bros. Tv, comenzó a entablar conversaciones con posibles interesados, y así es como se alcanzó el acuerdo con Netflix tras contactar con otras plataformas de streaming -Amazon mostró un gran interés, apunta la web- y cadenas premium de pago.

"¡Lo hemos logrado! Gracias a todos por vuestro continuo apoyo y amor por 'Lucifer'. Estoy muy feliz por todos ustedes", indicó Ellis a través de su perfil en Twitter.

