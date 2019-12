Nueva miniserie de David Simon en HBO ya tiene fecha de estreno

Tras el fin de la gran e infravlaorada "The Deuce", David Simon y Ed Burns se enfocaron de lleno en su nuevo proyecto para HBO, la miniserie "The Plot Against America".

Se trata de una historia sobre un Estados Unidos Unidos alternativo a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey, mientras observan el ascenso político del héroe aviador y xenófobo populista Charles Lindbergh, quien se convierte en presidente y dirige la nación hacia el fascismo.

Turturro, Simon y Winona Ryder

En el elenco destacan Winona Ryder ("Stranger Things"), Zoe Kazan ("The Big Sick") y John Turturro ("The Night of"), además de participaciones de Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson y Caleb Malis.

Basada en la novela homónima escrita por Philip Roth y creada por David Simon y Ed Burns; "The Plot Against America" se estrenará el 16 de marzo del próximo año por HBO y HBO GO.