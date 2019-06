Nueva serie de HBO genera controversia por sus explícitos desnudos

Desnudos gráficos, usos de drogas y demasiada violencia son las definiciones que están realizando diversos sitios especializados sobre la nueva serie de HBO, "Euphoria".

Protagonizada por Zendaya ("Spider-Man" en Marvel), esta producción se podrá ver en nuestro país desde el domingo 16 de junio, con un primer capítulo qe ha desatado harta polémica.

En el piloto, se ven cerca de 30 penes en pantalla, además de una violación a una chica trans, y una sobredidos de drogas por parte de la intérprete principal. Un coctel que según Sam Levinson, creador de la serie para HBO, hará "que los padres estén totalmente jodidos".

Basada en una serie israelí, "Euphoria" está producida por Drake y se ha presentado como un drama que no se compara en nada a lo visto en "13 Reasons Why". "No es es sensacionalista ser sensacional", la defendió el creador, añadiendo que esta historia es el fiel reflejo de una juventud que comienza a experimentar.

Es tanto lo explicita de ciertas tramas, que un actor decidió abandonar el elenco. Brian Bradley, según sostuvo The Hollywood Reporter, no estaba cómodo con algunas escenas que sugerían que su personaje iba a experimientas con la homosexualidad.