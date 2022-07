"Only Murders in the Building" fue renovada para una tercera temporada

Mientras emite su temporada 2, "Only Murders in the Building" confirmó su éxito y anunció que tendrá una tercera temporada.

La serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez fue renovada por Hulu en la previa de lo que será el anuncio de las nominaciones a los Emmy 2022.

"Only Murders in the Building" presenta a tres vecinos de un edificio de Nueva York que comparten su fanatismo por los podcast de crímenes reales hasta que se ven envueltos en un asesinato ocurrido en el mismo edificio.

La serie está disponible en Latinoamérica a través de Star+, con episodios semanales.