Pedro Pascal celebra al frente patriótico inspirado en él

El actor Pedro Pascal usó su cuenta de Twitter para compartir una divertida imagen de un frente patriótico inspirado en él y en su trabajo en la serie "The Mandalorian".

Utilizando la clásica frase "this is the way" ("esta es la manera") de la producción de Disney+, aunque con un chilenismo, se dio a conocer el "Frente Patriótico Pedro Pascal".

"Así es la wea", replicó el actor nacional, junto a las frases "orgullo chileno" (#Chileanpride) y #VivaChile.

La imagen apareció un día después de conocerse el primer trailer de la segunda temporada de "The Mandalorian", la serie live action basada en el universo de "Star Wars" que protagoniza el chileno.

Los nuevos episodios de la ficción se estrenarán el 30 de octubre.