Quinta temporada de "This is Us" se exhibirá en Chile en paralelo a Estados Unidos

Un día después de su estreno en Estados Unidos, la serie "This is Us" exhibirá su quinta temporada en Latinoamérica y en Chile a través de Fox Premium Series y en la aplicación de Fox.

La serie que narra la historia de la familia Pearson a lo largo de las décadas estrenará los dos primeros episodios de su quinta temporada el martes en la noche en Estados Unidos y al día siguiente, el miércoles a las 23:00 horas, se podrá ver en Chile.

Los nuevos capítulos estarán marcados por la pandemia de coronavirus, con algunos personajes usando mascarillas y aplicando distancia social en la trama.

La quinta temporada (que sufrió retraso debido a la pandemia) estará compuesta por 18 capítulos. Las cuatro temporadas anteriores están disponibles en la App de FOX para suscriptores.