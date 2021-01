Regreso de "Sex and the City" incluirá la pandemia de Covid-19 en su trama

Sarah Jessica Parker, una de las protagonistas de "Sex and the City", reveló detalles sobre el regreso de la serie con nuevos capítulos, que incluirán la pandemia de coronavirus.

La actriz aseguró que el Covid-19 "obviamente será parte de la historia porque esa es la ciudad en la que viven estos personajes", dijo Parker a Vanity Fair sobre el programa con sede en la ciudad de Nueva York.

"¿Y cómo ha cambiado (la pandemia) las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo", expresó Parker.

"Creo que Cynthia (Nixon), Kristin (Davis) y yo estamos emocionadas por el tiempo que ha pasado ¿Quiénes son en este mundo ahora? ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas y cómo están encontrando su camino? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy", agregó la actriz.

La nueva temporada de "Sex and the City" tendrá 10 capítulos y no contará con la presencia de Kim Cattrall. Se exhibirá por HBO Max, sin fecha de estreno confirmada por ahora.