Robert Rodriguez confirma que será director en "The Mandalorian"

En marzo pasado se rumoreaba con su presencia en la segunda temporada de "The Mandalorian" y fue él mismo quien lo confirmó. A través de su cuenta de Twitter el cineasta Robert Rodriguez aseguró que estará en los nuevos episodios de la aclamada serie de "Star Wars".

"Humildemente les digo que tengo el extraño privilegio de dirigir a la estrella más grande del universo", escribió Rodriguez junto a una foto donde aparece con "Baby Yoda", uno de los protagonistas de la ficción.

En su primera temporada "The Mandalorian" tuvo a varios nombres relevantes dirigiendo sus episodios, como el especialista en efectos especiales Dave Filoni, la actriz Bryce Dallas Howard y Taika Waititi, que se hará cargo de la próxima película de "Star Wars".

Robert Rodriguez es conocido por películas como "El mariachi", "Desperado", "Machete" y "Sin City: A Dame to Kill For".

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW