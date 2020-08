Ruby Rose explicó la verdadera razón de su salida de "Batwoman"

Fue a mediados de este año que Ruby Rose decidió abandonar su personaje de Batwoman en la serie de The CW, generando diversas repercusiones.

Mientras la producción ya ha realizado cambios de cara a su segunda temporada, la actriz dio una entrevista con EW para contar más detalles sobre su salida, que no fue simplemente falta de conexión con el papel de Kate Kane.

Ahí apuntó que una lesión sufrida antes de grabar fue clave. "Ser la protagonista de un programa de superhéroes es difícil. Ser la protagonista en cualquier cosa es difícil. Pero creo que, en ese caso particular, fue mucho más difícil porque todavía me estaba recuperando de mi cirugía. Me operaron y luego, 10 días después, fui a trabajar, lo que tal vez no fue la mejor idea. La mayoría de las personas se toman alrededor de un mes o tres meses antes de regresar al trabajo, por lo que definitivamente se hizo más difícil por eso. Pero en lo que respecta a ser la protagonista de un programa o una película, independientemente de si es acción o drama, de cualquier manera agotador".

"Tienes tiempo en cuarentena y una especie de aislamiento para pensar en muchas cosas diferentes y lo que quieres lograr en la vida y lo que quieres hacer. Creo que tanto para mí como para los productores, fue una gran oportunidad para tener un diálogo sobre muchas cosas. Los respeto mucho y ellos han sido tan respetuosos conmigo", explicó.