Ruby Rose recibió cirugía de emergencia tras mala maniobra en rodaje de "Batwoman"

La actriz Ruby Rose reveló que fue sometida a una cirugía de emergencia tras haberse lesionado en el rodaje de "Batwoman", la nueva serie del universo DC que protagonizará.

A través de sus redes sociales la artista dio a conocer un video resumen de la intervención. "Hace algunos meses me dijeron que necesitaba una operación urgente o corría el riesgo de quedar paralizada", escribió junto a las imágenes.

"Haciendo algunas escenas de acción se me produjeron hernias en dos discos que quedaron muy cerca de dañar mi espina dorsal. Sentía un dolor crónico que no me dejaba sentir mis brazos", detalló.

Actualmente la actriz está completamente recuperada de la cirugía a solo días del debut de "Batwoman", el cual está fijado para este 6 de octubre.

