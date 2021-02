Serie levanta polémica por usar cadáveres de gatos reales en cruda escena

Polémica ha generado una futura serie de la plataforma HBO Max por la utilización de cadáveres de gato para la grabación de una escena, lo que incluso provocó la renuncia de parte del elenco.

Según detalla Variety se trata de "Generation", una producción que la cadena estrenará próximamente. Allí se convocó al rodaje de una escena ambientada en una típica disección animal durante una clase escolar, la cual prescindió de utilería y se realizó usando reales gatos muertos.

Al ser consultado por la situación HBO Max confirmó la presencia de cadáveres genuinos y aseguró que la escena "fue construida de manera ética previa consulta a American Humane (ONG dedicada a la protección de los animales) a través de una empresa que provee este tipo de insumos biológicos en las escuelas".

"Todos los que estaban involucrados en la escena fueron avisados con anticipación de que esta podría ser una escena sensible que involucraba una disección real", agregó la compañía. Pese a ello el golpe de la escena provocó la renuncia de dos actores del cuerpo de extra "quienes expresaron su descontento y fueron liberados con su pago".

La historia salió a la luz hace unos días cuando la usuaria de Twitter @Lilith_Rosex contó la situación y detalló que, en el guión de la serie, se realizará una disección con sapos.

Esta serie está siendo producida por Lena Dunham, quien, según Variety, no supo de la utilización de cadáveres reales hasta que la escena ya estuvo grabada.

Tras la polémica desatada, HBO Max anunció que la escena en cuestión "será repensada y no aparecerá en la serie".

