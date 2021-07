Serie "Peacemaker" con John Cena terminó su rodaje

La primera temporada de "Peacemaker", protagonizada por John Cena y creada por James Gunn, finalizó su rodaje y espera ahora su estreno en HBO Max.

Gunn informó que la filmación de la serie duró 131 días y que contará con ocho capítulos. Además, agradeció a su elenco y equipo "por poner su corazón y alma en este proyecto".

La serie "Peacemaker" es un spin-off de la película "The Suicide Squad" (que se estrena en agosto) y se enfocará en los orígenes del personaje. Gunn dirigió cinco capítulos y escribió la totalidad de la temporada.

Se espera que "Peacemaker" se estrene en enero de 2022 en HBO Max.

And that’s a wrap on Day 131 & Season One of #Peacemaker. Less than a year ago I pitched a vague pitch to @HBOMax - here we are 11 months later with 8 astounding episodes in the can. Cast & crew: I love you all. Thank you for putting your hearts & souls into this project.