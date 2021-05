Serie "Secret Invasion" con Nick Fury fichó a sus directores

Para 2022 se espera la serie "Secret Invasion", que estará protagonizada por Samuel L. Jackson y que acaba de confirmar a sus directores.

La producción de Marvel y que se verá en Disney+ tendrá seis episodios, siendo parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Thomas Bezucha ("Let Him Go") y Ali Selim serán los directores de la serie, cuya trama se enfocará en un grupo de Skrulls que se ha infiltrado en todos los aspectos de la vida en la Tierra.

La serie comenzará a grabarse a fines de 2021 y además de Jackson también tendrá el retorno de Ben Mendelsohn como Talos.