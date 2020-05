Sofia Coppola realizará su primera miniserie para Apple TV+

Sofia Coppola se asoció nuevamente con Apple para desarrollar una miniserie en su debut en este formato al adaptar la novela "The Custom of the Country" de Edith Wharton.

Este proyecto para Apple TV+ se suma a la película "On the Rocks" que rodó durante 2019 protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones y que se estrenará en la plataforma de streaming.

El proyecto se está adaptando para ser una miniserie o serie limitada para ser escrita y dirigida por Coppola.

La historia de "The Custom of the Country" sigue a Undine Spragg, una niña del medio oeste que intenta ascender en la sociedad de la ciudad de Nueva York. Publicada por primera vez en 1913, fue la novena novela de Wharton y fue lanzada justo después de que ella finalizara su divorcio y se mudara permanentemente a Francia.