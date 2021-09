“Ted Lasso” se impuso en premios de la crítica televisiva en la previa de los Emmy 2021

A días de que se realicen los Premios Emmy 2021, este miércoles se entregaron los Premios de la Asociación de Críticos de Televisión norteamericana, dejando a "Ted Lasso" como la gran ganadora.

De los cinco galardones a los que postulaba, "Ted Lasso" consiguió tres: Serie del Año, Mejor Serie Nueva y Mejor Serie de Comedia. La producción de Apple TV+ dejó atrás a su contrincante más dura, "Hacks" de HBO Max, que solo se llevó el de Mejor Actuación en Comedia para Jean Smart.

Otras series ganadoras fueron "The Crown" como Mejor Serie de Drama, "Mare of Easttown" como Mejor Miniserie y Michaela Coel de "I May Destroy You" como Mejor Actuación en Drama.

"The Crown" de Netflix y "The Mandalorian" de Disney+ lideran las nominaciones a los Emmy de este domingo con 24 cada una, seguidas por "WandaVision" de Disney+ (23) y "The Handmaid's Tale" (21).

La ceremonia de entrega será en el Microsoft Theater de Los Ángeles y según se anunció se pedirá certificado de vacunación a los asistentes.