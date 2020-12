"The Handmaid's Tale" es renovada para una quinta entrega

Todavía no se estrena la cuarta temporada (se estrena el 2021) y "The Handmaid's Tale" ya tiene una quinta entrega.

Hulu decidió renovar la producción basada en el libro de Margaret Atwood y que cuenta con Elizabeth Moss en el rol protagónico.

A través de redes sociales, el elenco de la serie se refirió a esta continuidad de la serie:

✨The cast has a special message for you ✨

Season 4 returns in 2021 …oh and praise be, we’ve also been renewed for Season 5! #HandmaidsTale pic.twitter.com/B8GauXz5yf