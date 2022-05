"This is Us" dice adiós tras seis años con su último capítulo

Con el capítulo emitido la noche del martes, la serie estadounidense "This is Us" dijo adiós luego de seis temporadas y reconocida con algunos galardones en las premiaciones.

La producción tendrá disponible para Latinoamérica su capítulo final en Star+ este jueves 26, poniendo fin a la historia creada por Dan Fogelman y protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley.

Según Metz, que interpreta a "Kate", "los espectadores esperan un duelo realista de una familia pero también entender que es un efecto dominó de lo que se les enseñó cuando eran niños. Es una manera tan hermosa de dejar la serie", en declaraciones a Entertainment Weekly.

Para Brown, el encargado de dar vida a "Randall", el capítulo final "será un dulce canto de cisne de recuerdo de por qué esta familia resonó con la gente durante tanto tiempo. Es una exhalación que dice 'está bien, ahora puedo despedirme'".

"La simplicidad y la belleza de los momentos tranquilos, simples y aparentemente mundanos de la vida de esta familia se sentirán como un cálido abrazo para las personas", sentenció Moore, que interpretó a "Rebecca" a lo largo de las seis temporadas.

"This is Us" consiguió cuatro nominaciones a los Emmy y logró uno para Sterling K. Brown como Mejor Actor de Drama en 2017, mismo reconocimiento que consiguió en los Globos de Oro de ese año. En 2017 y 2018, se impuso en los SAG Awards (sindicato de actores) como Mejor Elenco de una serie de Drama.

