"This is Us" retoma sus grabaciones y anuncia fecha de regreso

El popular y premiado drama "This is Us" retomó su proceso de grabaciones tras la pausa impuesta por la pandemia del Covid-19, y además anunció la fecha de estreno de su quinta temporada.

El encargado de entregar las novedades fue su creador Dan Fogelman, quien en su cuenta de Twitter publicó una foto de Milo Ventimiglia y Mandy Moore, que interpretan al matrimonio compuesto por "Jack" y "Rebbeca". "Una escena de sexo en la televisión del 2020", escribió el productor junto a la fotografía, anunciando que estaban de regreso.

Por su parte el actor Sterling K. Brown reveló en la misma red social que la quinta temporada de la serie se estrenará el 27 de octubre con un episodio especial de dos horas de duración.

Debido a los retrasos generados por la pandemia, "This is Us" tenía planificado su regreso a la pantalla para el mes de noviembre. Según el elenco, las grabaciones se reanudaron algunos días antes de lo planificado, lo que permitirá adelantar la fecha de estreno para octubre.

Y’all want some good news? I think we could use a little good news, yeah? #ThisIsUs is back two weeks earlier! And yeah...it’s still a 2 hour season premiere! Wanted you to have something to talk about while you’re casting your ballot.😉 See you in 33 days!✌🏿 pic.twitter.com/joGTmRUTjX — Sterling K Brown (@SterlingKBrown) September 24, 2020