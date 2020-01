"This is Us" retorna este martes con nuevos capítulos por FOX

El aclamado drama "This is Us" regresará a la pantalla de FOX Premium Series este martes 14 en simultáneo con su debut en Estados Unidos.

Así, cada martes llega un nuevo episodio en el canal y luego estará disponible en la app de FOX para suscriptores Premium.

La segunda parte de esta temporada cuenta con 9 episodios de una hora y se podrá ver en Latinoamérica por FOX Premium Series desde el martes 14 de enero a las 23:30 horas.

Además, las tres primeras entregas completas de la serie están disponibles en la App de FOX para suscriptores premium.