Twin Peaks cumple 30 años y Kyle MacLachlan lo celebró con una fiesta online

Un 08 de marzo de 1990, el canal estadounidense ABC estrenaba la serie "Twin Peaks" del director David Lynch, quien venía precedido de obras como "Eraserhead" y "Blue Velvet".

Para protagonizar su serie llamó a un viejo conocido, Kyle MacLachlan, quien dio vida al carismático agente del FBI Dale Cooper. El misterio detrás de la muerte de Laura Palmer rápidamente se convirtió en todo un éxito, haciendo que la cadena la renovara para una segunda temporada.

Con una película que sirvió como precuela, pasó bastante tiempo para que finalmente el 2017 el canal Showtime realizará una tercera temporada de la producción, la que constó de 18 capítulos.

Para celebrar los 30 años de esta trascendental serie, MacLachlan realizó una fiesta online recordando el episodio piloto a través de su cuenta de Twitter.

Happy #TwinPeaks30 ! Bring your 🍩, 🍒🥧, and ☕️ to join in on our #TwinPeaksWatchParty today • 11:30 am PT: Live Tweet of the pilot of #TwinPeaks w @madchenamick (Stream on @Netflix , @Hulu , or @CBSAllAccess ). • 1:20 pm PT: Instagram Live Q&A w/ Mädchen pic.twitter.com/g675vDGxyy

Thanks for hanging out with me and @MadchenAmick for the #TwinPeaksWatchParty! We're jumping on to my Instagram for a Live Q&A. Bring your coffee and donuts and ask us some questions for a fun time! https://t.co/RrlUYUKlBv pic.twitter.com/jelOgfdjIf