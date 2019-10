Suplantaron a jefe de "Mucho Gusto" para engañar a famosos

El productor ejecutivo del matinal "Mucho Gusto", Pablo Alvarado, tuvo que hacer una denuncia por usurpación de identidad, luego que un sujeto se hiciera pasar por él para engañar a famosos y figuras televisivas.

Se trata de al menos tres casos, en los que rostros dijeron haber sido invitados al programa o incluso a participar de un casting para un nuevo proyecto en Mega, que nunca exisitió. Incluso les pedía datos personales como sus direcciones, para supuestamente enviar un auto a buscarlos.

Alvarado contó a "Intrusos" que "me llamó el Dino Gordillo porque lo invitaron al programa y me dijo 'oye, me llamaron de tu programa, que tenía que ir con el Álvaro Salas'. Subí a la oficina y al rato alguien dijo que a la Bárbara Rebolledo también la habían llamado para venir al programa con la Cecilia Bolocco".

Pero lo más grave pasó con Rocío Marengo, a quien le dijeron que fuera a un casting para un nuevo programa: "Ella enganchó, (el suplantador) le dijo que la iba a pasar a buscar a la casa y (ella) le dio la dirección. Esa cuestión me parece súper compleja. Ponte tú que la agreda o le haga otra cosa", sentenció el jefe del matinal.