Actriz Luz Jiménez padece compleja enfermedad degenerativa: "Avanza silenciosamente"

La actriz Luz Jiménez reveló que padece una compleja enfermedad llamada degeneración macular y que afecta a sus ojos y su visión.

En entrevista con El Mercurio, la recordada intérprete de "Male Pasca" en "Romané" contó que "tengo esta enfermedad que avanza silenciosamente" y explicó que se trata de "una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecerle a cualquier persona y en cualquier minuto".

La artista se encontró de casualidad con la noticia cuando hace seis años acudió al oculista para cambiar la receta de sus lentes, pero terminó con este diagnóstico que la ha obligado a someterse a diversos tratamientos.

Sobre cómo afecta su vida Jiménez dijo tener problemas para leer los libretos de las obras, pero que encontró una solución "traspasar todo a un papel y lo escribo con letras bien grandes".

"El doctor, hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder. Lo que más me complica es que me está afectando para leer y eso para mí es fundamental", concluyó.

Pese a estos problemas de salud Luz Jiménez, de 85 años, continúa completamente activa en la actuación gracias a su trabajo en la película "Mis hermanos sueñan despiertos" de Claudia Huaiquimilla y la obra de teatro "Preludio" que se estrenó por estos días en Valparaíso y donde también actúa Fabiola Campillay.