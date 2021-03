Cristián de la Fuente sobre Sabatini: "Me tenía una rabia que nunca entendí"

El actor Cristián de la Fuente reveló que nunca tuvo una buena relación con el director de teleseries Vicente Sabatini debido a que "me tenía una rabia que nunca entendí".

La historia surgió en el contexto de una entrevista que De la Fuente le estaba realizando a la actriz Mónica Godoy en su programa "Velvet al desayuno", donde la intérprete aseguró que el director le dio un últimatum para elegir entre la animación y la actuación.

Allí el hombre de "Driven" tomó la palabra para contar su experiencia personal con el cerebro de "Romané" y "El circo de las Montini". "El señor Sabatini, con el que no trabajé nunca y no habría trabajado, no porque no quisiera, sino que él me tenía un rabia que nunca entendí", dijo el actor.

Luego agregó que la molestia surgía de su parte a raíz de una declaración de Sabatini en la prensa donde aseguraba, según De la Fuente, que "modelos trabajando en teleseries, es lo mismo que carniceros como médicos".

Durante la década de los 90 Cristián de la Fuente participó en un puñado de teleseries en Chile como "Marrón Glacé, el regreso", "El amor está de moda" y "Eclipse de luna", todas ellas en Canal 13. En paralelo Vicente Sabatini dirigía las producciones del área dramática en TVN.