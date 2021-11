Kramer y Ricardo Montaner estarán en la Teletón 2021

La Fundación Teletón reveló algunos detalles de la transmisión de 27 horas con la que cerrarán la campaña solidaria de 2021 este 3 y 4 de diciembre, la última que encabezará el animador Don Francisco.

Al igual que la iniciativa en pro de la tercera edad realizada en septiembre de 2020, esta edición de la Teletón tendrá un formato híbrido que combinará lo presencial con lo virtual. En ese sentido la organización confirmó la presencia de tres artitas: los venezolanos Ricardo Montaner y José Luis "Puma" Rodríguez, y el comediante Stefan Kramer.

Respecto del tono del evento la animadora Cecilia Bolocco, uno de los rostros fuertes de la campaña en las últimas décadas, aseguró que este será "de esperanza".

"Nuestros niños en Teletón no se podrían rehabilitar si no existiera en su corazón y en lo más profundo de su alma, esa esperanza. Al igual que sus familias. Para nuestro país lo único que puedo decir es que la esperanza también nos va a sacar adelante", agregó la ex Miss Universo.

Durante la ceremonia de obertura en el Teatro Teletón está contemplada la presencia del Presidente Sebastián Piñera para dar un discurso inaugural.

A diferencia de lo ocurrido en 2017 con la entonces Presidenta Michelle Bachelet y los candidatos Alejandro Guillier y Piñera, este año no se proyecta la presencia de los candidatos al balotaje. Según La Tercera ni Gabriel Boric y J.A. Kast están considerados para aparecer durante alguno de los bloques de la transmisión.

El cierre de la Teletón 2021 y su transmisión de 27 horas se realizará este 3 y 4 de diciembre con una meta de $34.703.593.204.