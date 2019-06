Francisco Reyes confirma su nuevo canal tras salir de TVN

Días después de haber anunciado su salida de TVN tras 30 años, Francisco Reyes confirmó que ahora se sumará a Mega, además de anunciar que ya tiene un proyecto en el área dramática.

"La invitación de Mega llega en el momento preciso", dijo Reyes a El Mercurio. "Ellos se enteraron de la situación que yo estaba viviendo en TVN y me llamaron", contó el actor.

"A Mega llego dispuesto a entregar lo mejor de mí. Es estimulante, además, ser parte de un área que ha hecho una construcción meteórica y un trabajo fuerte y muy bien logrado de sus teleseries", expresó Reyes.

Además, confirmó que su primer proyecto en el canal privado será una teleserie vespertina. "Todavía no he sido convocado a las reuniones, por lo tanto, no sé cuál será mi personaje ni la historia", dijo el actor.