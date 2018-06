Macarena Tondreau y salida de TVN: "No me arrepiento de mis dichos"

Pese a que se confirmó su salida del canal durante la tarde de ayer, a Macarena Tondreau no la dejaron participar del matinal "Muy Buenos Días" ni lunes ni martes.

"Quería entender qué pasaba, por qué no me habían dejado ir al matinal. Hablé con el productor general Pablo Manríquez y me dice que quería un cambio de panel, que quiere otras cosas", dijo la ex panelista a LUN.

El viernes pasado Tondreau protagonizó una tensa discusión en el matinal de TVN, donde se hablaba sobre la golpiza que recibieron dos reos responsables por el crimen de Margarita Ancacoy. "Estas personas son bestias y los golpearon otras bestias", dijo en aquella oportunidad, avalando lo ocurrido.

Pese a que TVN acumuló decenas de denuncias en el CNTV, desde el canal le aseguraron que su salida no tenía que ver con esta polémica. "Espero que no sea por lo del viernes, yo pregunté y me dijeron que no, pero fue todo muy raro", insistió.

Más allá de los motivos de su salida, Macarena Tondreau indicó que "no me arrepiento de mis dichos, aunque haya significado mi salida del matinal. Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos".

De acuerdo al periódico, la versión de TVN es que a la comentarista se le acababa contrato este viernes y decidieron no renovarlo. "De verdad creo que aún no estoy entendiendo nada", sostuvo Tondreau.