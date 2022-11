Tras cuatro años: Millaray Viera abandona Chilevisión

Millaray Viera informó a través de su cuenta de Instagram que abandonará Chilevisión "en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales".

Tras cuatro años en la cadena televisiva, hija del cantante Gervasio contó que siente una "profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia durante estos últimos cuatro años. Junto a mis amigos de Sabingo y Yo soy vivimos momentos inolvidables, tanto en lo personal como en lo profesional".

La conductora agradeció a sus compañeros por ayudarla durante su paso por Chilevisión. "Fui muy feliz en este lugar gracias a ellos, y todo lo que hoy soy profesionalmente, todo lo que he aprendido y lo que he crecido en estos años, se lo debo antes que nadie a mis compañeros, que, con su cariño, paciencia y generosidad, me ayudaron a encontrar mi camino", escribió.

"Los voy a echar mucho de menos, a todos: a mis amigos de producción, cámaras, audio, maquillaje, vestuario, limpieza, los conductores de las van y tantos otros. A todos ustedes, compañeros, me los llevo en un lugar muy especial de mi corazón", concluyó.

Rostros de televisión, como Juan Pablo Queraltó, Jean Philippe Cretton, María Luisa Godoy y Julian Elfenbeik, dieron una cálida despedida a Viera, que no ha confirmado aún sus horizontes laborales.