Tuiteros criticaron duramente a "Mucho Gusto" por defender a Karol Lucero

Karol Lucero no llegó al matinal "Mucho Gusto" este lunes, pero el supuesto video sexual en el que se vio involucrado fue inevitablemente un tema para el panel fijo del programa.

"No somos quien para condenar", fue el mensaje que cruzó la conversación entre los rostros de Mega.

Aunque hubo declaraciones particulares que se sintieron como defensas directas de lo que ocurrió con el también locutor de Radio Carolina.

"Somos una familia", sostuvo José Miguel Viñuela. "El rol en la familia no es juzgarse ni hacer juicios de valor sino que es apoyarse. Esta es la familia que nos toca compartir hoy día".

En su cruzada, Viñuela continuó sosteniendo que "puede cometer errores. Karol es un tipo joven. Insisto, nosotros tenemos que apoyar. No empaña lo que es él como profesional. Obviamente puede haber una caída, pero ya el arrepentimiento muestra que él está dispuesto a salir adelante. Nuestro rol hoy día no es juzgar. Lo digo a propósito de que estos días han aparecido uno que otro profesionales criticando, prácticamente condenando el acto. Eso no es nuestro rol. Nuestro rol es apoyar y mandar buenas vibras".

En una línea similar, Luis Jara fue el encargado de cerrar la ronda de comentarios sobre el tema, tras lamentar la rabia con que se manifestaron algunas personas en redes sociales.

El conductor en la oportunidad sostuvo que "estas son las conversaciones de la casa. Los hijos se equivocan. A los hijos se les da una sanción, pero a los hijos se les quiere. Y Karol es un hijo del 'Mucho Gusto'".

La incomodidad que ya se hacía sentir en Twitter, misma plataforma donde comenzó toda la polémica y la condena a la defensa que hizo "Mucho Gusto" no tardó en sentirse:

#MuchoGusto en que momento van a empezar a decir lo tan buen ser humano que es @Karol_LuceroV y se van a olvidar que esta denigrando a las mujeres con su broma... — Kymmi (@kymmirodriguez) 2 de abril de 2018

#MuchoGusto Señores, cuando salió el video de @KARENBEJARANOTV que hicieron uds? La sacaron del canal inmediatamente y no le prestaron ningún apoyo. Por qué a Karol Dance le prestan el hombro? Porque es hombre? Porque en una mujer se ve feo y en un hombre no? @MuchoGustoMEGA — Felipe Aroca (@FelipeArocaCL) 2 de abril de 2018

Que vergüenza la defensa de #MuchoGusto a Karol Dance. — Lorena Olivares G. (@lore_olivares) 2 de abril de 2018

No me extraña la defensa a Dance en #MuchoGusto. Recordemos que son una “familia” (?) — TELE (@Televisivamente) 2 de abril de 2018

Con esta limpiada de imagen de Karol Dance en #MuchoGusto el comercial bonito (???) de abraazameee se fue a la mierda — Claudia Roquefort (@rkgunner) 2 de abril de 2018

me encanta ver como #MuchoGusto se cae a pedazos, ahora se pusieron la lápida defendiendo al nefasto de Karol Dance, ojalá hubiesen prestado la misma ropa cuando ocurrió lo de las fotos filtradas a Karen, ah pero no poh... es que Karol es un "niño" de 30 años... — heyheycami (@bohemianriveira) 2 de abril de 2018

#MuchoGusto San Karol Dance,tiene 30 años el pajaron y en su programa lo defienden como si fuera de 15,crece hombre y en la vida todo se devuelve y recuerda q gracias a la arenita te hiciste conocido😀😀😀😀 — elsefava (@elsefava) 2 de abril de 2018

¿Cómo justificar el numerito de Karol Dance? No se puede,así de simple. Actos como estos están siendo sancionados en todo el mundo ¿Y lo de este adulto q se cree joven no? ¿Tan cagados de miedo están en @MuchoGustoMEGA por el rating q no se atreven a echarlo? ¡Pésimo! #MuchoGusto — Nicolás Bernasconi (@Nico_Berniz) 2 de abril de 2018

#MuchoGusto falta que digan que fue un experimento social para ver como actuaban las RRSS frente al actuar de los "niños" (Weon viejo, 30 años y justificandose como adolescente, hasta el cisarro tuvo q responder por sus cagadas) — Benja (@Benjaruiz95) 2 de abril de 2018

La embarraron más!!, una carta de excusas sin humildad!!,#MuchoGusto — victoria (@Victoria_Bustam) 2 de abril de 2018

#MuchoGusto y carol lucero caiste en tu propio peso con tu supuesta tallita ..pastelaso .😋😋😋 — solo pato☝ (@patogc79) 2 de abril de 2018

Imagino que el panorama sera aun mas favorable en la @RadioCarolina, @dj_emilio celebrándole todo, @Karol_LuceroV diciendo una vez mas ''soy un pendejo no se que hacia'' y todo queda en nada. SOCIEDAD MACHISTA Y REPUGNANTE @MuchoGustoMEGA #MUCHOGUSTO — Kymmi (@kymmirodriguez) 2 de abril de 2018

El Canal de Heller le presta ropa a Karol Dance, que siga subiendo videos entonces? Rico tu política canal MPC #muchogusto? #MuchoAsco les sienta mejor — El Seba, si el mismo (@pepepato2020) 2 de abril de 2018

#MuchoGusto Esto es una burla a la @KARENBEJARANOTV . Ella no fue tratada así en ese matinal. Va por mal rumbo mucho gusto por eso está perdiendo audiencia. — Antonio Molina (@ant_molina) 2 de abril de 2018

Los del mucho gusto, se quejan de las redes sociales o redes virtuales siendo que todos tienen sus cuentas virtuales y suben todos los días fotos y videos!Si encuentran tan pésimo esto de red social no deberían tener cuentas entonces! #MuchoGusto — PobreMinino🐾 (@AliciaArayaSan) 2 de abril de 2018