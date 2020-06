"Sanctuary": Una atractiva apuesta sueca aterriza en OnDirectv

Este martes a las 23 horas se estrenará por OnDirectv la serie sueca "Himmelsdalen" o "Sanctuary", basada en el libro "El Santuario del Diablo" de Marie Hermanson.

Se trata de un thiller psicológico que cuenta con ocho episodios y un elenco donde destacan Josefin Asplund ("Vikings"), Matthew Modine ("Stranger Things"), Agnieszka Grochowska ("In Darkness"), Philip Arditti ("The Danish Girl"), Lorenzo Richelmy ("Marco Polo") y Richard Brake ("Game of Thrones"), entre otros.

Ambientada en Los Alpes suizos, la serie toma casos de estudios reales de comportamiento psicopático y los lleva a la pantalla chica a través de una historia intrigante.

La producción sigue a Helena, quien va a visitar a su hermana Siri a una exclusiva clínica psiquiátrica. En el primer episodio, esbozan que la relación entre ambas siempre fue compleja, aunque sin entrar en mayores detalles. Tampoco conocemos los verdaderos motivos por los cuales Siri está encerrada. Lo que sí llama la atención es este refugio o santuario, que en primera instancia te muestra ser un lugar afable, con todas las condiciones necesarias para cuidar a sus pacientes.

Con el transcurso del episodio esas impresiones quedan de lado cuando ves el excesivo uso de seguridad, desde cámaras de vigilancia hasta drones. Indudablemente, este lugar no es lo que parece.

Ese punto de partida convierte a la serie en un producto muy atractivo, porque logra captar la atención del seguidor prontamente. Recuerda, en parte, a la película "The Village" de M. Night Shyamalan, entre otras producciones de tono similar.

Otra de las grandes virtudes de "Sanctuary" están presentes en Josefin Asplund. La actriz sueca logra diferenciar de buena manera ambos personajes, cargando con el peso de la trama. Esto queda reflejado en el clímax del piloto, cuando Siri abandona el recinto dejando a su gemala en el lugar.

De ahí en más el relato se transformará en una aventura de supervivencias e intrigas. ¿Quiénes son realmente estos pacientes? ¿Hay un propósito más importante en este refugio? Son parte de las preguntas que uno se hará con esta llamativa historia que vale la pena mirar.

Sanctuary

Estreno: martes 16 de junio

22:00 hrs. en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

23:00 hrs. en Chile.