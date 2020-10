OnDIRECTV emitirá la quinta temporada de "Peaky Blinders"

Desde el martes 20 de octubre a las 22:00 la señal OnDIRECTV emitirá en exclusiva la quinta temporada de "Peaky Blinders", la serie creada por Steven Knight y ganadora del premio BAFTA a Mejor Serie Dramática en 2018.

Este ciclo entra en nuevas esferas de poder, conspiración y peligro. Es el año 1929 y el mundo entero se ha visto sacudido por la crisis de Wall Street. La oportunidad y la desgracia están por todas partes. Tommy Shelby (Cillian Murphy) es abordado por un carismático político con una visión audaz para Gran Bretaña. Pronto se da cuenta de que su respuesta afectará no solo el futuro de su propia familia, sino el de toda la nación.

La serie cuenta con un elenco de primer nivel que incluye a Cillian Murphy ("Inception"), Sam Claflin ("The Hunger Games"), Helen McCrory ("Skyfall"), Paul Anderson ("The Revenant"), Sophie Rundle ("Gentleman Jack"), Anya Taylor-Joy ("Glass"), Brian Gleeson ("Logan Lucky") y Aidan Gillen ("Game of Thrones").

Esta quinta temporada de 6 episodios se podrá ver desde el martes 20 de octubre a las 22:00 por el canal de entretenimiento OnDIRECTV. También estará disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.