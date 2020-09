TNT Series estrenará este mes "The Fall"

Un asesino anda suelto y no hay rastros de su paradero. Una detective llega a revisar el caso y pronto deberá tomar las riendas de una cacería que no admite errores, porque el homicida hace trabajos perfectos, con un meticuloso proceso de investigación de sus víctimas y de su estrategia para no dejar huellas.

TNT Series presenta el estreno de "The Fall", un apasionante thiller psicológico que tiene como protagonistas a Gillian Anderson ("X-Files") y Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey"). ¿Cuándo? Todos los domingos, a partir del 6 de septiembre a las 23:00 horas.

Esta serie consta de tres temporadas y fue nominada como Mejor Miniserie en los Premios Bafta, que también nominó a Jamie Dornan como Mejor Actor. Y cuenta además en su reparto con John Lynch (Jim Burns), Aisling Franciosi (Katie Benedetto), Niamh McGrady (Danielle Ferrington) y Bronagh Waugh (Sally Ann Spector).