Encuentran sin vida a famosa diseñadora de moda Kate Spade

La policía de Nueva York encontró sin vida a la diseñadora de moda y accesorios Kate Spade en su departamento. Según los primeros reportes, la mujer de 55 años se quitó la vida.

De acuerdo al sitio TMZ, Spade estaba en su hogar en Park Avenue cuando fue hallada sin vida. La diseñadora empezó su carrera en los años 80 y vendió su compañía en 2006 por 124 millones de dólares.

Lanzó líneas de bolsos, joyas y ropa y abandonó el negocio para dedicarse a su familia. En mayo del año pasado, la cadena Kate Spade fue comprada por 2.400 millones de dólares y ahora tiene presencia en más de 400 tiendas en el mundo.

Spade dejó una hija de 12 años, Frances Beatrix Spade.

