The Beatles llegan a TikTok: Ahora se podrá utilizar su música para crear videos

Los creadores de contenido fanáticos del mítico grupo inglés, The Beatles, ahora podrán utilizar sus temas para musicalizar los videos que creen en la plataforma de videos cortos, Tik Tok.

Son 36 las canciones que estarán disponibles en la plataforma, y todas las de su disco "Let it Be" se podrán utilizar, dentro de los que se incluyen "Across the Universe", "Get Back" y el tema del título.

El anuncio coincide con el lanzamiento de la edición especial del mismo álbum de 1970, el que integra 27 inéditos registros de voz recuperados de la misma época.

Y no solo eso, ya que la página oficial del cuarteto de Liverpool también está disponible en TikTok –@TheBeatles–, en la que se publicarán videos de las grabaciones tras bambalinas de las sesiones de "Let it Be".

También se encuentran "Hey Jude", "Something", "Eleanor Rigby", entre otras melodías más emblemáticas de la banda.

Por su parte, todos los Beatles tienen cuentas en la red social. Paul McCartney y Ringo Starr tienen una cuenta oficial, mientras que también existen espacios dedicados en la memoria de los integrantes fallecidos, John Lennon y George Harrison.