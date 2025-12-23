"Era una locura total": Carla Ballero da detalles de los celos de su hermano Álvaro

Carla Ballero, la hermana del exchico reality Álvaro Ballero, entregó más detalles del divorcio de la bailarina Ludmila Ksenofontova y su hermano, luego de que este diera una extensa entrevista en "Primer Plano".

Carla fue invitada al programa "Hay que decirlo" de Canal 13 para conversar sobre la versión de Álvaro, quien culpó principalmente a los problemas económicos como factor de su separación.

Sin embargo, Carla Ballero señaló que fueron los celos de su hermano los que destruyeron el matrimonio tras 17 años. "Yo soy muy amiga de Ludmila y uno en las parejas no se puede meter, pero yo por años lo hablé con ellos. Ellos cómo llevaban su forma de vida era su opción, pero sí habían muchas alertas y Ludmila siempre se las dio. Claro, nunca pensamos que ella iba a tomar la decisión, pero la toma y bienvenido sea", dijo Carla.

"Mi opinión es que él debiese hacer un cambio profundo real, porque el amor sí existió... Él lo cuenta, nunca lo había contado, de hecho, nunca lo había aceptado con nosotros, él lo negaba, '¡no, yo no soy celoso y tengo razón!", agregó Carla Ballero.

En ese sentido recordó que la pareja "vivió dos situaciones muy críticas de celos, que fue una vez que estuvieron muy al borde y ahora". Ballero sostuvo que "él se pasó todos los fantasmas del mundo, o sea, Ludmila ni siquiera trabajaba, y era toda una psicopatía de locura total. Yo de verdad esa vez lo abandoné".

"Cualquier cosa que pasaba por delante, que era un hombre con pies, para él era... Fue cuando Álvaro perdió la pega acá en Canal 13, porque él estaba muy seguro, y pierde lo que para él es la seguridad, que es la pega, producir y tener una base económica", concluyó.