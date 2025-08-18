Asistir al cine y a conciertos son las actividades culturales favoritas de los chilenos

El Instituto Nacional de Estadísticas reveló que la gran mayoría de los chilenos asistió a actividades culturales en 2024.

A través de su Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, la entidad asevera que el 75,4% de las personas participó o asistió a una actividad cultural el año pasado con la población joven como principal motor.

Entre las actividades favoritas de los encuestados la asistencia al cine se ubicó cómodamente como la más escogida con el 53,8% de las preferencias. Más atrás sigue el asistir a conciertos de música con 38,3% y el visitar parques nacionales con un 30,6%.

Por otro lado la consulta también reveló que el 90,7% realizó al menos una actividad cultural digital a través de internet. En detalle, un 78,2% descargó o escuchó música por streaming o radio en línea, un 74,1% descargó o vio películas o series en línea y un 52,6% vio conciertos de música.

Los detalles de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 del INE están disponibles en este enlace.