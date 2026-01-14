Sospechosos de parricidio, detienen a tres hijos de Julia Chuñil

Fiscalía confirmó en la mañana de este miércoles la detención de los tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil por su participación en la desaparición de la activista mapuche, hecho ocurrido en noviembre de 2024 en Máfil, en la Región de Los Ríos.

Las detenciones por la muerte de la mujer de 74 años, cuyo cuerpo no ha sido encontrado, se llevaron a cabo durante esta madrugada en un extenso operativo de Carabineros en Máfil y Temuco.

Los tres hijos detenidos serán formalizados durante esta jornada por el delito de parricidio, mientras que el otro involucrado será imputado por homicidio calificado.

Además, también serán imputados por un delito de robo con intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años.

Hace unos meses, uno de los involucrados apuntó al empresario Juan Carlos Morstadt, dueño del predio donde fue vista la mujer por última vez, como posible culpable del hecho.

La fiscal de Los Ríos, Tania Esquivel, detalló que "durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores".

"Los antecedentes serán expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas", agregó la persecutora.