"Adolescencia" y "One battle after another" arrasaron en los Globos de Oro 2026

La serie "Adolescencia" y la película "One battle after another" fueron las grandes ganadoras de los Globos de Oro 2026 con cuatro premios cada una.

Por su parte la miniserie de Netflix se quedó con el premio mayor de su categoría, además de Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty aportaron los galardones actorales.

En el apartado de TV, "The Pitt" y "The Studio" se impusieron en sus categorías, mientras que sus protagonistas (Noah Wyle y Seth Rogen) ganaron premios a Mejor Actor.

En cuanto al cine "One battle after another" ganó los galardones a Mejor Guión, Mejor Director, Mejor Actriz de reparto (Teyana Taylor) y Mejor Película Musical o Comedia.

El premio dramático se lo llevó "Hamnet", mientras que la brasileña "O Agente Secreto" sorrpendió ganando el premio a Mejor Película en lengua no inglesa y Mejor Actor Drama para Wagner Moura.