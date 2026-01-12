La ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026 estuvo marcada este lunes por la presencia del Presidente Gabriel Boric y su futuro sucesor en el cargo, el Mandatario electo José Antonio Kast, quienes tuvieron un cordial saludo y una conversación de algunos segundos.

El encuentro, que se da a casi un mes de la visita de Kast al Palacio de La Moneda, se enmarca en una polémica que ambos han protagonizado durante los últimos días, con reproches mutuos a solo dos meses del cambio de mando.

Ambos líderes tienen previsto hablar durante la apertura de la ceremonia, que también cuenta con la participación de autoridades de todos los poderes del Estado.

