Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago30.0°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Boric y Kast se reencontraron en la inauguración del Congreso Futuro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026 estuvo marcada este lunes por la presencia del Presidente Gabriel Boric y su futuro sucesor en el cargo, el Mandatario electo José Antonio Kast, quienes tuvieron un cordial saludo y una conversación de algunos segundos.

El encuentro, que se da a casi un mes de la visita de Kast al Palacio de La Moneda, se enmarca en una polémica que ambos han protagonizado durante los últimos días, con reproches mutuos a solo dos meses del cambio de mando.

Ambos líderes tienen previsto hablar durante la apertura de la ceremonia, que también cuenta con la participación de autoridades de todos los poderes del Estado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados