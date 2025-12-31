"Zootopia 2" superó a "Frozen 2" como la película más taquillera de Disney

La película "Zootopia 2" se convirtió en la película más taquillera en la historia de Disney con una recaudación de más de 1.460 millones de dólares.

La cinta rompió el récord que ostentaba "Frozen 2" y sus 1.453 millones de dólares recaudados en 2019.

Por su parte "Zootopia 2" ha logrado 333 millones en Estados Unidos y más de 1.130 millones de dólares en el resto del mundo. La película ha tenido un particular desempeño en China, donde ha logrado más de 500 millones de dólares.

El ránking de las películas más taquilleras de Disney queda encabezado por "Zootopia 2", seguido de "Frozen 2" y "Frozen", que quedó con 1.290 millones. El top 5 lo completan "Moana 2" y "Zootopia".