"Alien Day": ¿Por qué se celebra la saga este 26 de abril?

Este 26 de abril es un día importante para los seguidores de la saga del xenomorfo al celebrarse el "Alien Day" (Día de Alien), fecha que conmemora a la franquicia que inició en 1979 con la película original, "Alien" ("Alien: El Octavo Pasajero"), dirigida por Ridley Scott.

Fue ahí donde conocimos a la mortal criatura diseñada por el artista suizo H.R. Giger junto con el artista de efectos especiales italiano Carlo Rambaldi, siendo una de las creaciones cinematográficas más emblemáticas de la historia.

Ahora, ¿por qué se celebra el "Alien Day" este 26 de abril?

Todo se debe a un dato presente en la primera película, donde la tripulación de la USCSS Nostromo aterrizó en el planetoide designado como LV-426 (Acheron) para investigar una misteriosa señal.

Será ahí donde encuentren una nave espacial abandonada -el origen de la señal- y miles de huevos, marcando el primer encuentro de los humanos con esta especie extraterrestre.

El 26 de abril (4/26 en el formato de fecha usado en EE.UU.) hace alusión al número 426, por lo que, desde 2016, la comunidad conmemora el "Alien Day" en este día.

Todo empezó con pequeños eventos, pero la fecha popularidad y repercusión, extendiéndose a todo el mundo desde que 20th Century Studios -la casa de la franquicia- adoptara la celebración como oficial.