Jinwoo llega a los cines: Confirman película del anime "Solo Leveling"

La exitosa adaptación al anime de "Solo Leveling" continuará su historia con una película, la cual fue confirmada este viernes por Aniplex y Crunchyroll en el marco del evento Anime Expo en Japón.

Adaptando el manhwa (cómic surcoreano) escrito por Chugong y dibujado por DUBU (Jang-Sung-Rak) -artista coreano fallecido en julio de 2022-, el largometraje presentará el siguiente capítulo del viaje de "Sung Jinwoo", convertido en cazador de rango S, tras los eventos de la segunda temporada emitida en 2025.

"Solo Leveling: Beyond the System" será el título de la película que volverá a contar con la animación de A-1 Pictures ("Lycoris Recoil"), el mismo estudio del anime, siendo una coproducción entre Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma.

En esta historia, ha pasado más de una década desde la repentina aparición de los portales, los caminos que conectan nuestro mundo con una dimensión diferente. Desde entonces, ciertos humanos han despertado poderes sobrenaturales, siendo llamados "cazadores", quienes se ganan la vida usando sus poderes para conquistar las mazmorras dentro de los portales.

Ahí inicia esta historia, donde el cazador de rango E -el más bajo- "Sung Jinwoo", conocido como "el cazador más débil de toda la humanidad", resulta fatalmente herido en una mazmorra doble de alto rango oculta en un portal de rango D. En ese momento, una misteriosa ventana de misión de juego aparece frente a él.

Al borde de la muerte, "Jinwoo" decide aceptarla... despertando ileso y descubriendo que tiene habilidades nuevas y extrañas. Ahora, comienza a "subir de nivel"... y es el único que puede hacerlo.

En paralelo, Netflix trabaja en una adaptación live-action de "Solo Leveling" protagonizada por el actor coreano Byun Woo-seok, conocido por sus papeles en dramas como "Lovely Runner" y "Una chica del siglo XIX".