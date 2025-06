¿"Ratatouille 2" comienza a cocinarse?: Pixar evalúa una secuela más

Pixar estaría preparando una nueva secuela de uno de sus títulos más emblemáticos: "Ratatouille", y a casi dos décadas del estreno original, el icónico chef roedor "Remy" volverá a las cocinas de París, en lo que muchos interpretan como una señal más de la creciente dependencia del estudio hacia sus franquicias clásicas.

El proyecto, revelado por el periodista Jeff Sneider en el pódcast The Hot Mic, estaría en etapas iniciales de desarrollo. Aunque Pixar negó esta información en el pasado, el contexto cambió.

Con la confirmación de futuras entregas como "Toy Story 5", "Los Increíbles 3" y "Coco 2", el regreso de "Ratatouille" confirma lo que muchos analistas del sector anticipaban: el estudio optó por priorizar secuelas.

La recepción de "Elio", considerada ya el mayor fracaso económico en la historia de Pixar, intensificó esta tendencia. Con apenas 35 millones de dólares en recaudación internacional, la película agudizó la sensación de crisis interna. Según Sneider, Pixar ha decidido volver a lo seguro: "el futuro del estudio podría depender de su pasado".

Desde World of Reel advierten, sin embargo, que el regreso de Remy no está exento de riesgos. La película original, dirigida por Brad Bird, es considerada por muchos como una de las obras más sofisticadas del estudio, tanto visual como emocionalmente. Por ahora no hay confirmación de la participación de Bird en esta secuela.

No obstante, no todo en Pixar serán secuelas: En 2026 se espera el estreno de "Hoppers", dirigida por Daniel Chong, y en 2027 llegará "Gatto", una historia felina ambientada en Venecia bajo la dirección de Enrico Casarosa ("Luca"). Dos apuestas originales que podrían devolverle al estudio el prestigio creativo que tanto lo distinguió.